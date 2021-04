BREAKING NEWS | Decizia fara precedent luata de fotbalistii de la Dinamo impotriva lui Mario Nicolae! Ce i-a nemultumit pe jucatori

Mario Nicolae este unul dintre cei mai criticati oameni de la Dinamo.

Managerul sportiv al echipei din Stefan cel Mare a fost contestat din cauza transferurilor facute in ultima vreme.

De altfel, Mario Nicolae a vorbit in urma cu cateva zile despre acest lucru, atragand atentia asupra faptului ca este mai important ca oamenii sa fie alaturi de echipa in lupta pentru evitarea retrogradarii, decat sa arunce cuvinte dure la adresa celor din staff.

"Nu Mario Nicolae este important in momentul de fata, trebuie sa salvam echipa de la retrogradare. Am sa vorbesc la finalul campionatului in cel mai mic detaliu despre toate momentele petrecute la Dinamo si va asigur ca o sa fie un soc pentru foarte multe persoane.

Foarte multa lume vorbeste si ma judeca fara sa ma cunoasca, dar cu siguranta isi vor schimba parerea cand vor afla adevarul din interiorul lui Dinamo. Persoanele care m-au sustinut la Dinamo de cand am venit se pot numara pe degete", spunea atunci Mario Nicolae.

Cu toate astea, problemele pentru oficialul lui Dinamo continua. Potrivit ProSport, Mario Nicolae a intrat si in vizorul unora dintre fotbalistii de la Dinamo care il contesta.

Unii dintre jucatori considera ca managerul s-ar implica prea mult in realizarea primului 11, lucru care ii deranjeaza si care a stat la baza deciziei fotbalistilor de a-l scoate din grupul de WhatsApp al echipei.

Alaturi de Mario Nicolae, au fost scosi din grup si alti membri ai staff-ului, liderii vestiarului pastrandu-i acolo doar pe jucatorii echipei alb-rosii.