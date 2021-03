BREAKING NEWS | Dan Petrescu, curtat de un club puternic din Liga 1! Cu cine s-ar putea lupta pentru titlu in sezonul urmator 

Dan Petrescu este liber de contract dupa despartirea de Kayserispor.

Fostul antrenor al campioanei Romaniei nu duce, insa, lipsa de oferte, fiind dorit in Premier League, dar si in Romania. Cei de la Poli Iasi i-au facut recent o oferta lui Dan Petrescu, insa tehnicianul a refuzat sa preia echipa in acest moment, dorindu-si sa ia o pauza pana in vara.

In plus, Petrescu a declarat recent ca isi doreste sa antreneze o echipa cu sanse la titlu pentru ca vrea sa devina primul antrenor care cucereste titlul in Romania cu trei echipe diferite.

Una dintre variantele pe care tehnicianul in varsta de 53 de ani le va avea din urmatorul sezon al Ligii 1 este Sepsi Sf. Gheorghe, formatie care se afla pe locul 4 in acest moment in clasamentul Ligii 1.

Covasnenii il curteaza pe Dan Petrescu pentru ca acesta sa ii ia locul lui Leo Grozavu din vara, iar daca fostul antrenor al CFR-ului nu va primi o alta oferta atractiva din strainatate, sunt sanse mari ca el sa o preia pe Sepsi.

Dan Petrescu a castigat titlul de campion in Romania cu Unirea Urziceni si CFR Cluj.