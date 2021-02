Dan Petrescu a dezvaluit cand va reveni Denis Alibec pe teren! "Doar atunci va mai juca!" Ce a spus despre atacantul nationalei

Aventura lui Dan Petrescu la Kayserispor la incheiat dupa numai 8 etape.

Dupa despartirea de turci, fostul antrenor de la CFR a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Denis Alibec, jucator pe care l-a antrenat doar pentru un singur meci. Petrescu nu a ezitat sa spuna ca Alibec este cel mai bun jucator din Romania.

"Alibec, de 4 luni e accidentat, cel mai bun jucator, sigur. L-am antrenat doar un meci si a dat doua goluri. Va dati seama cat de bun e el, eu stiam din Romania asta, ca Alibec e cel mai bun jucator din Romania, cel mai bun atacant, si nu m-am inselat.

Eu cat am fost acolo n-am observat nicio figura, nicio fita. Era putin accidentat, s-a si sacrificat si cred ca de-aia s-a rupt. A jucat meciul ala accidentat impotriva campioanei si si-a dorit foarte mult sa joace, sa demonstreze", a spus Dan Petrescu.

Denis Alibec s-a accidentat in ianuarie chiar cand a reusit o dubla in fata lui Istanbul Basaksehir. Dupa ce a marcat golul 2, a cerut sa fie scos cu targa, iar Petrescu spune ca el ar reveni pe gazon in luna mai.

"L-am antrenat foarte putin, o saptamana, a jucat un meci si s-a rupt. Va mai juca in luna mai, cand mai sunt vreo 3-4 meciuri. Alibec are o varsta, are un contract, eu imi doresc din tot sufletul sa joace macar 3-4 meciuri pe final si sa ii salveze pe final. E o pierdere mare pentru preliminarii, suta la suta, e un jucator de valoare", a explicat Petrescu.