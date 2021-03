EXCLUSIV | Dan Petrescu vrea sa revina in Liga 1 si sa bata un record! "Nu pot sa traiesc fara fotbal! Vreau sa ma bat la trofee"

Fostul antrenor al CFR-ului a vorbit despre dorul de fotbal pe care il are si a anuntat ca vrea sa revina cat mai repede.

Dupa despartirea de Kayserispor, unde a stat doar pentru 8 partide, antrenorul roman vrea sa revina in fotbal si sa antreneze o echipa care sa se lupte pentru trofee. Petrescu a raspuns si criticilor care vorbesc urat de fotbalul jucat de echipele sale si a spus ca prefera sa presteze un fotbal pragmatic care sa-i aduca puncte si trofee. "Eu nu le am pe astea cu jucatul frumos, mie imi plac echipele care castiga.



Nu am facut pauza de la meciuri, e imposibil sa fac asta. N-am cum sa ma hranesc, trebuie sa-mi potolesc 'foamea' cumva. Vreau sa ma intors in antrenorat, dar vreau sa ma bat sus, nu vreau la retrogradare. Mi-as dori foarte mult sa fiu singurul antrenor care castiga campionatul cu 3 echipe diferite", a spus Dan Petrescu, in exclusivitate pentru Pro TV si www.sport.ro.

Petrescu a fost pe lista lui Poli Iasi, insa nu a ajuns la o intelegere cu formatia moldoveana. Romanul a mai antrenat in cariera pe Sportul Studentesc, Rapid Bucuresti, Wisla Krakovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Jiangsu, ASA Tirgu Mures, Al-Nasr, CFR Cluj si Kayserispor, iar ca performante notabile se poate lauda cu 4 titluri de campion, 3 cu CFR Cluj si unul cu Unirea Urziceni.