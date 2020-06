BREAKING NEWS | Confruntare Anamaria Prodan-Miriuta IN DIRECT! "Sa ne spuna Miriuta de ce nu alearga echipa! Sibiul joaca frumos acum!" Miriuta s-a enervat

Anamaria Prodan i-a luat apararea lui Ruben Albes dupa a doua infrangere in doua meciuri pentru Hermannstadt cu spaniolul pe banca.

Noua conducatoare a clubului a avut un dialog in direct la Digisport cu Vasile Miriuta, fostul antrenor al lui Hermannstadt.

Anamaria Prodan: Sa ne raspunda fostul antrenor de ce echipa nu alearga, ca abia a plecat. A spus domnul Craciunescu ca echipa arata jalnic. Eu reprezint un antrenor, il cheama Ruben Albes. A venit de 12-13 zile, il intrebam pe el de ce nu alearga echipa? Dar v-a placut cum a jucat Clinceniul? Mie mi s-a parut ca a jucat doar Hermannstadt fotbal. In fotbal iti trebuie si putin noroc. Clinceni s-a aparat tot meciul si a castigat doar din faza fixa. Pe un antrenor il tin rezultatele, oricare ar fi el, nu-l apar pe Ruben. Nu am luat decizia eu sau Rebecca, au luat-o 11 persoane si a fost luata de ceva timp. Vasile, tu ai venit si l-ai intrebat de zeci de ori pe domnul Rotar de ce nu ti se prelungeste contractul. Incredere cred ca ti-am dat, ca ti-am facut contractul cum ai vrut si tu! A fost contractul pana in august, noi am vrut continuitate!

Vasile Miriuta: Am zis eu ca a jucat prost echipa azi? Eu am semnat notificarea din martie, cand nu venisei inca!

Anamaria Prodan: Eu am zis: daca voi credeti ca Miriuta face fata, tineti-l! Pot sa iti arat in privat cum a votat fiecare! Pot sa iti arat si mesaje de la jucatori, in privat! Se stia de ceva timp ca urmeaza sa vina cineva din familia noastra la club!

Vasile Miriuta: Esti sotia prietenului meu, te respect. Nu baga jucatorii, nu vreau sa vorbim in contradictoriu!

Anamaria Prodan: E responsabilitatea tuturor, a jucatorilor, a antrenorilor, a conducatorilor. Eu vad o echipa care de la meciul cu Sepsi joaca frumos. Joaca frumos, joaca fotbal! Urmeaza Iasi, Chindia, ei vor trebui sa se lupte sa se salveze de la retrogradare. Ne trebuie 6 puncte din urmatoarele doua meciuri! Sa nu punem eticheta dupa doua meciuri. Sa avem putina rabdare. Cred ca s-a vazut o schimbare fata de la meciul cu Viitorul. Azi, echipa a pierdut, asta e finalul. Suntem obisnuiti cu antrenori care ies si isi distrug echipa. Voiati sa vina Ruben sa spuna: "Suntem niste tampiti, am pierdut azi cu Clinceni?"

Intrebata de ce Miriuta nu si-a primit banii de la Sibiu, Anamaria a raspuns: "Pentru faptul ca nu a vrut sa ne intelegem la bani. Nu a acceptat banii in transe si atunci trebuie sa astepte. S-a incercat o negociere, Vasile a respins-o. Cred ca a fost o razbunare a lui fata de Claudiu Rotar. I-am zis lui Vasile sa accepte, ca sa nu stea luni de zile sa astepte banii!"

Miriuta: Iar eu am spus: chiar arat a om care nu are ce manca 7 luni de zile? Astept sa intre banii. Pe Rotar il respect mult! Discutiile care au fost intre mine si el au fost intre mine si el, nu intre mine si Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan: Claudiu e foarte suparat pe tine! Ti-a reziliat cand ai gasit un contract mai bun in Ungaria!

Vasile Miriuta: Te intreb un singur lucru: cine a salvat echipa anul trecut?

Ce declararse Vasile Miriuta inaintea interventiei pe care Anamaria Prodan a avut-o in direct: "Eu spun ce am vazut... Parerea mea e ca atunci cand ceva merge, nu schimbi. Echipa mergea bine cu Miriuta. Am batut Targoviste, s-a format un grup bun, o familie, echipa juca bine. Nu pot sa-mi dau seama de ce s-a facut o asemenea schimbare. M-a surprins ca a fost Debeljuh titular, ma asteptam sa intre a doua repriza. A facut antrenament doar doua saptamani, l-as fi bagat a doua repriza. Ii stiu calitatile, il cunosc foarte bine. In playout, joci la rezultat. Sunt 5-6 echipe acolo si conteaza orice punct. Eu jucam vertical, stilul german, direct pe atacanti. Pasa lunga, mingea a doua, aveam atacanti care faceau lucruri bune cand aduceam mingea in careu. Cu mine, echipa alerga. Nu stiu ce se intampla acum, si noi am facut meciuri proaste, dar cu mine echipa alerga. A fost o discutie de doua minute dupa meciul cu Sepsi, mi s-a spus ca se vrea o schimbare, ca echipa sa joace mai ofensiv. In playout, joci la rezultat".