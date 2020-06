Miriuta e PRIMUL care ii implineste visul lui Becali: 3 schimbari la pauza! :)) FUGA dupa record! Ce spune Miriuta de PLECAREA de la Sibiu

Vasile Miriuta e multumit cu punctul obtinut cu Sibiul pe terenul lui Sepsi.

Antrenorul are o situatie neclara la echipa. Miriuta ar putea parasi clubul inainte de finalul campionatului. Nu e in cele mai bune relatii cu sefii clubului. Miriuta spune ca jucatorii il fac sa dea maximum pana in ultima zi de contract.

"Va spun un singur lucru care ma face sa merg mai departe la Hermannstadt. Au venit ieri baietii la mine si mi-au zis: "We fight for you, mister!". Jucatorii, staff-ul, suporterii - pentru ei ma lupt. Vreau sa salvez echipa. Daca sefii isi vor dori, voi ramane sa salvez echipa. Cat sunt sub contract, sunt profesionist, voi face tot ce depinde de mine ca echipa sa mearga bine", a spus Miriuta la Digisport.

La pauza jocului, antrenorul lui Hermannstadt a facut 3 schimbari. Doar una a fost justificata de motive medicale.

"Era normal dupa cursul jocului sa le fac. La Stoica am fost obligat, celelalte au venit pentru ca mi-am dorit sa schimb ceva, sa aduc o imbunatatire in jocul nostru ofensiv", a explicat Miriuta.

Recent, Gigi Becali se arata incantat de schimbarea regulamentara in urma careia sunt permise 5 schimbari pe durata unui meci. Becali spunea ca are de gand sa fie primul care face 5 inlocuiri la pauza unui joc.