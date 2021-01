Fotbalistul plecat cu SCANDAL de la FCSB este pe val in Golf, in echipa unui roman! "E un fotbalist foarte bun"

FCSB s-a despartit in 2020 cu scandal de mai multi fotbalisti.

Unul dintre ei i-a luat si circa 100.000 de euro din conturi lui Gigi Becali, dupa ce a castigat procesul deschis la FIFA, pentru ca patronul ros-albastrilor l-ar fi fortat sa plece de la echipa dupa doar cateva saptamani.

Este vorba despre polonezul Lukasz Gikiewicz, care a ajuns in cele din urma la East Riffa, echipa care evolueaza in campionatul din Bahrain si care este antrenata de romanul Florin Motroc.

Fostul rapidist este lider in Bahrain cu echipa sa, iar Gikiewicz este golgeter, antrenorul laudandu-l pe fostul jucator de la FCSB.

"Am in lotul echipei doi brazilieni si pe polonezul Lukasz Gikiewicz. Ultimul e golgheterul echipei, in meciuri oficiale, dar si in amicale, are o evolutie foarte buna. Dupa plecarea de la FCSB a jucat in Iordania, dar acolo au fost niste probleme cu banii si l-am luat in Bahrain. Sunt foarte multumit de el, e un atacant foarte bun", a declarat Florin Motroc, potrivit ProSport.

Fotbalistul polonez in varsta de 33 de ani a stat doar o luna la echipa lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB spunea ca nici nu stie cum il cheama in momentul in care l-a transferat.

"Atacantul a venit deja, semneaza contractul. E polonez, a semnat pe 6 luni. Nu stiu cine e si cum il cheama. Fotbalistul nu vrea bani, vrea numai daca confirma", spunea atunci Becali.

Gikiewicz a adunat 4 aparitii in tricoul FCSB-ului, reusind doua pase de gol. Dupa despartirea de ros-albastrii, Becali a trebuit sa ii plateasca 93.500 de euro.