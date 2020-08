Continua razboiul dintre CSA si FCSB! "Clar nu va juca niciodata pe Stadionul Steaua! Eu asa vad lucrurile"

Steaua s-a impus cu 8-1 in meciul contra celor de la Argesul Mihailesti.

Clubul are ca obiectiv promovarea in Liga 3. Pentru a-si asigura aceasta performanta, echipa din Ghencea trebuie sa castige in urmatorul meci contra echipei Baraganul Ciulnita.

Dupa meci stelistii au afirmat ca vor sa joace pe noul stadion din Ghencea, din momentul de cand vor evolua in Liga 2 si au ca obiectiv promovarea in al doilea esalon al fotbalului romanesc chiar din urmatorul sezon.

Antrenorul secund al echipei, Iulian Miu, a precizat ca Steaua va fi singurul club care va evolua pe noul stadion din Ghencea.

"A fost o victorie importanta, eu ma asteptam la aceasta victorie, sper ca si miercuri sa castigam si sa ne vedem cu bine in Liga a III-a. Se fac eforturi foarte mari din partea clubului sa se asigure tot necesarul pentru Liga a III-a, eu cred ca usor, usor ne indreptam spre liga secunda. Din punctul meu de vedere, Steaua trebuie să joace pe Stadionul Steaua, nu ma intereseaza unde o sa joace FCSB, dar clar nu va juca niciodata pe Stadionul Steaua. Eu asa vad lucrurile", a declarat Iulian Miu, la Telekom Sport.

