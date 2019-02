BREAKING NEWS: Becali a anuntat primele DOUA TRANSFERURI dupa furtuna de la Calarasi! Pe cine aduce

Becali reactioneaza dupa egalul cu Dunarea Calarasi.

Pascanu e primul transfer pe care vrea sa-l faca. Patronul FCSB s-a inteles cu fundasul de la Leicester pentru un contract din vara, cand devine liber. Nu e exclus nici ca fotbalistul din nationala U21 sa ajunga inca de acum in lotul lui Teja.

"El e liber la vara, o sa-l luam liber. Uite acum dau ordin sa se faca asta, sa incercam sa-l luam acum, daca se poate sa-l imprumutam", a zis Becali la PRO X.

Iulian Cristea e si el aproape de FCSB. Becali dezvaluie ca s-a inteles si cu un portar, dar ca acesta va veni doar din vara.

"M-am mai luat de ei si am trecut cu vederea. Numai ca acum asa o sa fac, cum am spus. Nu se poate... Daca nu-l distrugi si nu-l certi, nu stau atenti. Acum sta lejer Balgradean in poarta? Nu sta! Pe Planic daca nu-l certi, sta relaxat. Ce, pe mine ma intereseaza de impresari, de astea? Nu! Eu le respect contractele, isi iau salariul, sa-si respecte si ei contractele. Planic nu stie ca s-a apucat sa doarma in careu ca sa dea gol Mediop? Balgradean nu stie ca el i-a zis lui Mediop sa-i dea gol? Stie foarte bine! Acum cand o sa intre in poarta o sa stea cu grija si o sa fie atent. O sa luam portar, dar vine de la vara. Balgradean.. mi-au zis sa nu-l pedepsim acum. Le-am spus ca nu ma bag, sa faca ce vor", a spus Becali la PRO X