Talpan vrea sa preia puterea in Ghencea: incearca sa-l aduca pe Victor Piturca! Reactia comandantului clubului

Talpan e pe cai mari dupa victoria de la tribunal si vrea sa preia puterea in Ghencea. Juristul Armatei incearca sa-l aduca pe Piturca.

Piturca a cerut garantii ca sa vina in Ghencea. Inainte ca Falub sa-i ia locul lui Lacatus, Armata i-a contactat pe Balint, Neaga si Oprita.

"Mi-as fi calcat pe principii sa-l demit pe Marius Lacatus.. este o personalitate uriasa in cadrul clubului", a declarat Bixi-Pompiliu Mocanu.

Talpan vrea sa-l dea jos pe comandantul clubului si sa-l aduca in Ghencea pe Piturca.

"Traiesc intr-o viata murdara la Steaua! Numai comisii de control! Colonelul Mocanu in ultima vreme se comporta execrabil! Se ascund in spatele lui Marius Lacatus. Si-a dat demisia si ei raman. Nu se poate. Sunt principalii vinovati! Sa plece!", a declarat Talpan la ProX.

2 milioane de euro e bugetul pentru fotbal in Ghencea. Steaua Armatei asteapta ca Federatia s-o primeasca in liga a 3-a.