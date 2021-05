BREAKING NEWS | Becali confirma transferul: "Ne-am inteles, va fi prezentat maine sau poimaine!" Cretu ajunge la FCSB

Alexandru Cretu (29 de ani) e noul jucator al FCSB.

Becali a anuntat ca s-a inteles cu fotbalistul, care urmeaza sa fie prezentat in urmatoarele 48 de ore.

"Ne-am inteles, maine sau poimaine va semna si va fi prezentat", a spus Becali pentru gsp.ro.

Cretu vine din postura de jucator liber de contract, dupa ce intelegerea cu Maribor din Slovenia i-a expirat.

Cretu va castiga 15 000 de euro pe luna la FCSB si va primi un bonus la semnatura in valoare de 100 000 de euro. In cazul in care va castiga titlul cu ros-albastrii, fotbalistul va mai primi 100 000 de euro, in timp ce calificarea in grupele Champions League ii va aduce tot pe atat. Intrarea in Europa League inseamna 50 000 de euro pentru Cretu, iar grupele Conference League sunt recompensate cu 30 000.