Lovitura mortala primita de Becali! Anuntul facut in miez de noapte despre situatia lui Costel Enache: "E ilegal, imoral! Putem face reclamatie!"

Vergil Andronache poate sa ramana pe banca FCSB-ului si in viitorul apropiat.

Hermannstadt ii declara razboi FCSB-ului dupa ce Gigi Becali a incercat sa-l aduca saptamana aceasta pe Costel Enache. Presedintele clubului, Iuliu Muresan, a vorbit despre conditiile in care Costel Enache ar putea plece de la Hermannstadt.

"Putem face o reclamatie pentru ca este vorba de un antrenor aflat sub contract care a fost contactat de o alta echipa. E ilegal, e imoral! Am vorbit cu Costel și i-am zis ca nu-i dam drumul sa plece și el a acceptat, e un om serios. Chiar daca ar vrea sa plece, nu va putea fi legitimat la un alt club, nu ar putea antrena.



Este antrenorul nostru, are contract pâna la vara fara optiune de reziliere, doar cu acordul ambelor parti, amiabil. In rest, doar in situatii exceptionale, adica stare de razboi, calamitate naturala!



Costel Enache nu poate sa plece prin demisie, nu e ca la contractele de munca! Am pus la punct toate clauzele, intelegerea nu poate fi rupta unilateral, doar când se termina sau in conditii amiabile. Nu exista clauza de reziliere inclusa in contract, daca ar fi cazul am fixa o suma ulterior, dar nu ne-a contactat nimeni de la FCSB in acest sens" a spus Iuliu Muresan la Digi Sport.