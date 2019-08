BREAKING NEWS: Anunt INCREDIBIL facut in Zimbabwe! Cu cine ar negocia Becali pentru postul de antrenor

FCSB se chinuie, dar Becali tot nu anunta numele noului antrenor.

Postul a ramas liber dupa despartirea de Bogdan Andone, produsa acum doua saptamani. De FCSB s-a ocupat interimarul Andronache. El a pregatit meciurile de campionat cu Astra si Voluntari, ambele pierdute, dar si de dubla cu Mlada Boleslav.

Conform ziarului din Zimbabwe "Soccer Laduma", fostul selectioner al Africii de Sud, Stuard Baxter, ar fi in negocieri pentru banca FCSB. O decizie ar urma sa fie luata in urmatoarea saptamana. Baxter, 65 de ani, ar mai avea oferte din Africa, dar si din zona Golfului.

Fost jucator in Anglia, Australia sau Suedia, Baxter a antrenat de-a lungul timpului in Suedia, Portugalia, Japonia, Norvegia, Africa de Sud sau Turcia. Englezul a fost si selectioner al Africii de Sud, in doua randuri, si al Finlandei. In ultimii doi ani a lucrat in Africa de Sud, de unde a plecat dupa Cupa Africii pe Natiuni incheiata in iulie.