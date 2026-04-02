Federația Română de Fotbal a căutat, în această perioadă, un antrenor dispus să preia postul pentru următoarele campanii de calificare, iar mare favorit este Gică Hagi (61 de ani).

Chiar dacă anunțul oficial dinspre FRF nu a venit încă, toate indiciile duc spre revenirea ”Regelui” ca selecționer al echipei naționale după 25 de ani. A mai fost în această funcție în 2001, când România a ratat calificare la Mondial în fața Sloveniei.

Ilie Dumitrescu: ”Sunt convins, sută la sută, că Hagi va fi selecționer”

Ilie Dumitrescu a fost adus recent de Răzvan Burleanu în conducerea FRF ca ”Player Transition Manager”, în urmă cu aproape trei luni, și a spus în direct că Hagi este ”obsesia președintelui” pentru postul de selecționer. Fostul internațional s-a arătat convins că ”Regele” va ocupa această funcție.

”Din punctul meu de vedere, nu mai există niciun fel de problemă. OK, trebuie să se încheie relația cu domnul Mircea Lucescu, mi se pare normal ca prima dată să se termine relația contractuală.

Pe urmă, când se vor pune la masă, nu cred că mai sunt probleme. Nu știu detalii, dar îți spun că Gică Hagi a fost obsesia președintelui Burleanu. La ultimele 3 schimbări de selecționer, a fost 'top of the list'.

Gică Hagi, dacă el va fi selecționer și sunt convins 100% că el va fi, chiar dacă se supără că nu-i place să se vorbească înainte, va veni cu o strategie solidă, în care noi, toți ceilalți, trebuie să ne subordonăm principiilor lui. Gică Hagi e un tip cu personalitate, care muncește foarte mult, am mare încredere”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Hagi debutează cu amicale, continuă cu Nations League și preliminarii EURO 2028

După ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială din această vară cu Mircea Lucescu pe bancă, ochii sunt deja ațintiți asupra următorului turneu final - EURO 2028, care va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

Până la a lua startul în calificările pentru European, Hagi va avea ocazia de a lucra cu actuala generație în două partide amicale din iunie - cu Georgia și un adversar care urmează să fie stabilit - iar ulterior în Liga Națiunilor (septembrie-noiembrie).

România, promovată de Lucescu în Liga B din Nations League, a fost repartizată în grupa 4, cu Suedia, Polonia și Bosnia. Meciurile vor avea o miză deosebit de importantă, clasamentele din UNL urmând să stabilească cum vor arăta urnele pentru preliminariile EURO 2028, care se vor disputa anul viitor.