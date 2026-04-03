2,6 miliarde de euro! Roman Abramovich a luat decizia

Sunt deja patru ani de când Chelsea și-a schimbat acționariatul, iar Roman Abramovich, nelipsit din viața echipei londoneze, a fost ”forțat” să-și vândă echipa și proprietățile din Marea Britanie după izbucnirea războiului din Ucraina.
Roman Abramovich, gata să-și recupereze averea din Marea Britanie
Din afacerea cu noul grup de acționari ai lui Chelsea, cu Todd Boehly în frunte, Abramovich a obținut nu mai puțin de 2,6 miliarde de euro, bani de care nu a putut să se atingă timp de patru ani, deoarece au fost blocați de autoritățile din Marea Britanie, alături de alte proprietăți sau conturi deținute de oligarhul rus.
Acum, Abramovich este hotărât să înceapă demersurile pentru a-și debloca averea din Marea Britanie, dar și banii obținuți din vânzarea lui Chelsea, scriu englezii de la The Athletic.
Planul omului de afaceri este de a înființa o organizație caritabilă și de a răspândi acei bani la nivel global. Aceasta a fost și promisiunea lui Roman atunci când a anunțat că va vinde Chelsea, de a folosi banii în scopuri caritabile.
Singura problemă este că autoritățile din Marea Britanie impun ca banii să fie folosiți doar pentru Ucraina, acesta fiind și motivul pentru care averea lui Roman Abramovich este considerată „blocată”.
Cu Roman Abramovich patron, Chelsea a cucerit cinci titluri, cinci FA Cup, trei Cupe ale Ligii, două Supercupe ale Angliei, două Ligi ale Campionilor, două Europa League și o Supercupă a Europei.
Miliardarul a obținut în 2021 și a treia cetățenie a unui stat, după cea rusă și israeliană. Născut în Rusia într-o familie de origine evreiască, miliardarul deține acum și cetățenia portugheză.