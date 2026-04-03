2,6 miliarde de euro! Roman Abramovich a luat decizia

Sunt deja patru ani de când Chelsea și-a schimbat acționariatul, iar Roman Abramovich, nelipsit din viața echipei londoneze, a fost ”forțat” să-și vândă echipa și proprietățile din Marea Britanie după izbucnirea războiului din Ucraina.

Roman Abramovich, gata să-și recupereze averea din Marea Britanie

Din afacerea cu noul grup de acționari ai lui Chelsea, cu Todd Boehly în frunte, Abramovich a obținut nu mai puțin de 2,6 miliarde de euro, bani de care nu a putut să se atingă timp de patru ani, deoarece au fost blocați de autoritățile din Marea Britanie, alături de alte proprietăți sau conturi deținute de oligarhul rus.

Acum, Abramovich este hotărât să înceapă demersurile pentru a-și debloca averea din Marea Britanie, dar și banii obținuți din vânzarea lui Chelsea, scriu englezii de la The Athletic.