BREAKING NEWS | Ionita a spus TOT dupa cazul de dopaj in care este implicat! "Nimeni nu ne-a spus ca nu avem voie mai mult de 100 de mililitri!"

Alexandru Ionita a recunoscut ca s-a dopat pentru a primi mai putine luni de suspendare.

Alexandru Ionita, Takayuki Seto si Kehinde Fatai au fost prinsi dopati, dupa ce au mers la o clinica care se afla in colaborare cu echipa Astra Giurgiu. Dintre cei 3 fotbalisti, doar fostul atacant de la Rapid si CFR a recunoscut ca a incalcat regulamentul pentru a nu primi o perioada foarte lunga ade suspendare.

Takayuki Seto si Kehinde Fatai nu au dorit sa mearga in fata Comisiilor ANAD nici la al patrulea termen, insa Ionita a mers. Oficialii de la Astra nu au fost incantati de actiunea jucatorului si vor sa il dea in judecata.

"Viata mea este normala, dar fara fotbal. Imi pare rau ca s-a ajuns in aceasta situatie pentru ca nu ne-am dorit asta. Primul gand a fost ca o sa primim un advertisment pentru ca nu realizam ca e atat de grav.

Dupa m-a sunat tatal meu, eram la sala, si mi-a spus ca este un mare scandal, ca a aparut in presa. Ne considerau dopati si a fost dureros, nu ma asteptam sa fim suspendati atata timp.



Domnul Mincu Paul ne-a sfatuit sa nu ne prezentam la ANAD ca este mai ok pentru ca nu au primi mai multe dovezi, Fatai a venit la vestiar si a zis ca sotia lui s-a angajat la o clinica si ca ne roaga sa mergem sa facem vitamine pentru reclama, ca sa il ajutam. Nimeni nu ne-a spus ca nu avem voie mai mult de 100 de mililitri.

Noi nu stiam ce am facut gresit nici cand a venit ANAD. Am platit 250 de lei pentru acele vitamine. Am fost imediat acolo, nu credeam ca ni se poate intampla ceva. Doar noi trei am putut sa facem la ora la care trebuia. A durat 45 de minute, aproape o ora", a spus Alexandru Ionita pentru Gazeta Sporturilor.