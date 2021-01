"Daca Takayuki ii da unuia in cap pe strada, ce vina are Astra?!" Reactie de ultima ora in scandalul de dopaj de la Astra. Va fi sau nu scoasa echipa din campionat?

Dani Coman, presedintele Astrei, crede in nevinovatia jucatorilor Astrei care au apelat la vitamine in vene in septembrie.

Coman spune ca fotbalistii nu au depasit doza admisa si e increzator intr-un verdict favorabil la ANAD. Oficialul Astrei nu crede ca echipa va avea de suferit, in ciuda articolului de regulament care o expune la excludere.

"Am vazut actele de la clinica, negru pe alb, sunt 100 de mililitri, nu 200. Noi ne gandim la ce au spus Fatai si Takayuki? Ei sunt straini, sunt de mult in Romania, dar nu cunosc termenii medicali. Ne gandim la ce a spus Ionita de teama unei suspendari? Asteptam decizia finala si pe urma putem discuta. Eu cred in nevinovatia lor.

Daca vor fi gasiti vinovati, au prejudiciat imaginea clubului si vom lua o decizie. Nu cred ca vom avea un motiv sa-i dam in judecata. Jucatorii au paragraf in contract ca trebuie sa anunte medicul sau conducerea administrativa indiferent de medicamentul pe care-l iau. Stiau asta. E vina noastra? Daca se ducea Takayuki si ii dadea unuia in cap pe strada are Astra vreo vina?", a spus Coman la Digisport.

Fatai, Takayuki si Ionita asteapta la inceputul lui februarie verdictul de la Agentia Nationala Antidoping.

