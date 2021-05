BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Mutu, in negocieri cu Astra! "Se pregateste o 'bomba' acolo"

Parcursul modest din ultimele etape a pus sub semnul intrebarii pozitia lui Neagoe la Astra.

Din informatiile www.sport.ro, Astra discuta cu Adrian Mutu. Partile nu au ajuns inca la un acord. Astra a pierdut azi la Medias, 1-2, si e la numai un punct de zona barajului. Fosta campioana de la Giurgiu are un singur punct castigat in ultimele 5 jocuri din playout!

In direct la Telekom Sport, Basarab Panduru a avut un comentariu misterios dupa jocul de la Medias: "Se poate ca Dani Coman sa fi vorbit cu un nou antrenor si sa dea o 'bomba', acum, pe final. Asta cred, ca cei de la Astra vor sa dea o 'bomba', sa vedem daca se va concretiza".

Adrian Mutu e liber de contract dupa ce acordul cu Federatia i-a expirat. Burleanu il vrea in continuare selectioner la U21, insa Mutu ar vrea un alt gen de provocare. Ii convine ideea de a lucra la un club. Mutu cere insa stabilitate si obiective importante pentru a antrena in Liga 1. 'Briliantul' a avut si cateva contacte in Italia, insa nimic concret.