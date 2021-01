BREAKING NEWS: A fost CUMPARATA tehnologia VAR, dar n-avem bani de camere pentru linia portii! Cand intra VAR-ul in Liga 1

Justin Stefan, secretarul general al LPF, anunta ca detinatorul de drepturi TV pentru Liga 1 a achizitionat echipamentele necesare intrarii VAR in Romania.

Doar o parte din ele, cel putin. :) Exista 'masinile' pentru analiza video a fazelor, nu si tehnologia pentru linia portii. Numai ea ar fi costat 320 000 de euro de fiecare club. Si n-ar mai fi fost platita de EAD, firma detinatoare a drepturilor TV. Pana la finalul sezonului ar putea exista teste cu VAR in Romania, dar termenul de implementare a fost mutat in campionatul urmator.

"Am vorbit cu domnul cu Orlando Nicoara, directorul EAD, ar putea exista jocuri-test pana la sfarsitul campionatului. Luati-o sub beneficiu de inventar. Avem discutii pe partea de cheltuieli operationale. Exista echipamentul achizitionat in acest moment. Detinatorul de drepturi a achizitionat sistemul. Costurile operationale nu sunt nici ele de neglijat. Sunt achizitionate doua masini, mai sunt proceduri de achizitionare pentru una sau doua masini. Voi discuta cu domnul Nicoara, vom stabili ce urmeaza.

Acum mai trebuie sa avem arbitrii. Cel mai realist termen pentru VAR e inceputul sezonului viitor. Tehnologia de linia portii costa 320 000 de euro la fiecare club, ceea ce nu ne putem permite in acest moment. Trebuie sa montezi la fiecare stadion. Am analizat chestiunea asta si acesta e raspunsul legat de pret. Nu suntem in postura sa ne-o permitem", a spus Stefan la Digisport.