Chindia - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:00 | Campioana, obligata sa castige pentru a reduce distanta de liderul FCSB! Chindia, neinvinsa de opt etape | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Chindia Targoviste si CFR Cluj pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Campioana Romaniei inchide etapa cu numarul douazeci din Liga 1 in deplasare cu Chindia Targoviste, echipa care nu a mai pierdut de noua meciuri! Dambovitenii sunt pe locul 6 in clasament, cu 28 de puncte obtinute.

De cealalta parte, echipa lui Iordanescu este neinvinsa de opt meciuri si are nevoie de victorie pentru a se apropia din nou la doar un punct de liderul FCSB.

Cele doua echipe s-au mai intalnit de trei ori pana acum in campionat. CFR Cluj are doua victorii la scor in fata Chindiei, insa in ultima intalnire, au obtinut o remiza, 0-0.

Echipe probabile:

Chindia Targoviste: Aioani - Capusa, Iacob, Pitian, Dinu - Negut, Dulca, Rata, Dumitrascu - Popa, Florea

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Deac, Itu, Pereira - Chipciu, Debeljuh, Costache