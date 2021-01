BREAKING NEWS | "Mi-au scos mortii din pamant, m-au facut 'tigan' tot meciul! Nu se poate asa ceva!" Acuzatii MONSTRUOASE in Liga 1! Ce s-a intamplat dupa meciul Chindia - Clinceni

Tensiune maxima dupa Chindia 2-1 Clinceni!

In finalul partidei disputate la Buftea, intre jucatorii celor doua echipe a izbucnit un scandal in toata regula. A fost nevoie de interventia staff-urilor pentru ca lucrurile sa nu degenereze.

Atacantul Clinceniului, Jovan Markovic, sustine ca a fost insultat rasial de catre jucatorii Chindiei. Markovic cere masuri de urgenta din partea comisiilor federatiei.

"Ma loveau fara minge, din 'tigan' nu m-au scos tot meciul. Capusa, fundasii... Asa mi-au zis tot meciul. Nu am mai patit asa ceva. Nu mi se pare normal. Nu stiu de la ce a plecat. Erau suparati ca au luat gol, ei n-au voie sa ia gol. Mi-au scos mortii din pamant, lucruri care nu se fac in fotbal. I-am injurat si eu, dar nu asa. Mi se pare normal sa se ia masuri. Sper sa se intample ceva, nu stiu daca observatorul a trecut ceva in raport", a spus Markovic la finalul partidei.