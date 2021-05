Incredibil! Nedelcu, umilit din nou de Becali. L-a scos dupa 30 de minute, la fel ca in meciul de la Botosani

Titular la 3-1 cu Botosani, pe 6 mai, Nedelcu a prins primul 11 si pentru deplasarea de la Sf. Gheorghe, cu Sepsi.

La fal cum s-a intamplat in meciul din Moldova, fotbalistul de 24 de ani n-a rezistat in teren mai mult de jumatate de ora. Daca la Botosani a fost inlocuit in minutul 34, de aceasta data Nedelcu a ramas in teren numai 30 de minute. Buziuc a intrat in locul sau.

Chinuit de accidentari in ultimul an si jumatate, Nedelcu a mai fost in primul 11 in acest sezon o singura data, in februarie, la 1-0 cu Chindia.

"De ce a fost schimbat Nedelcu? Pai, a fost accidentat si asta e planul. Sa joace 30 de minute, apoi o repriza, apoi 60 de minute si tot asa", a fost ironic Becali in urma cu 10 zile, dupa meciul de la Botosani, cand a cerut ca fotbalistul pe care s-au platit doua milioane de euro sa fie schimbat.

"Pai, daca doarme acolo? Ce sa-i fac daca doarme?!" - a completat Becali.