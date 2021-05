Fotbalistii lui Toni Petrea, fanii Botosaniului in etapa a noua: "Sper sa faca un meci mare"

FCSB a incheiat la egalitate cu Sepsi si i-a permis CFR-ului sa se desprinda la trei puncte cu doua etape inainte de finalul sezonului.

Semiesecul din aceasta seara a starnit furia lui Straton. Portarul lui FCSB si-a certat colegii la finalul meciului.

"Eu nu-mi cert niciodata colegii si daca apare vreun altercatie vorbim ca prietenii, pe un ton mai ridicat.

Acum la sfarsit de campionat, lucrurile nu stiu daca mai sunt pe meritate, pe nemeritate. Noi suntem aproape de a mai rata un an. Dar eu mai sper. Mai sunt doua etape si sa speram ca poate va fi bine. Nu am castigat niciodata un campionat, imi doresc din tot sufletul sa il castig si sper ca, printr-o minune, sa ma ajute Dumnezeu sa ies si eu campion.

O sa fiu fan Botosani. Sper sa faca un meci mare si cine o sa fie mai bun sa castige", a spus Straton la finalul meciului cu Sepsi, la Digi Sport.

Olaru recunoaste ca echipa sa a aratat extrem de prost in aceasta seara si ca nu a meritat egalul.

"Cred ca nu am facut un meci bun in aceasta seara. Si egalul pe care l-am facut nu l-am meritat, jocul nostru nu a aratat deloc bine. Am aratat ca o echipa slaba din toate punctele de vedere. Acum nu mai stam la mana noastra, stam la mana Botosaniului. Speram sa ii incurce.... Nu stiu, vedem ce va fi. Spun eu ca campionatul nu s-a jucat in aceasta seara. Am pierdut puncte destul de usor, ne-au egalat in minutul 93, am pierdut puncte multe si in sezonul regulat... asta e, nu cred ca am pierdut aici campionatul", a spus Olarui.

FCSB a remizat, duminica seara, in deplasare, scor 2-2, cu Sepsi OSK, intr-un meci din etapa a opta a playoff-ului Ligii 1. Echipa lui Toni Petrea ocupa locul doi in clasament, la trei puncte in spatele Clujului.