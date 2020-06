Greu, dar NU IMPOSIBIL! Adversarele campioanei Romaniei in drumul spre grupele Ligii Campionilor. "Deja-vu" pentru CFR-ul lui Petrescu?

Dupa ce UEFA a decis ca preliminariile Ligii Campionilor sa se desfasoare in acelasi sistem, cu trei tururi de calificare plus play-off, ne putem face o idee despre felul in care va arata traseul campioanei Romaniei catre faza grupelor.

Cum CFR Cluj a castigat derby-ul cu FCSB, marindu-si avantajul in fruntea clasamentului Ligii I, ardelenii antrenati de Dan Petrescu sunt cei mai indreptatiti sa viseze din nou la "masa bogatilor". Anul trecut, gruparea din Gruia a avut un parcurs formidabil in preliminariile Ligii Campionilor, oprindu-se in play-off, acolo unde a fost eliminata de Slavia Praga.

Un duel decisiv intre CFR si echipa lui Nicusor Stanciu s-ar putea repeta si in acest an, la fel cum clujenii s-ar putea reintalni cu campioana Scotiei, Celtic Glasgow, formatie cu care a disputat 4 meciuri in toamna trecuta, doua in Liga Campionilor si alte doua in Liga Europa.

Daca va fi CFR sau altcineva, campioana Romaniei va incepe preliminariile la 18/19 august, in primul tur preliminar (intr-o singura mansa, gazda urmand sa fie stabilita prin tragere la sorti), din postura de cap de serie, contra unui adversar accesibil.

Lucrurile se vor complica insa din turul 2 preliminar. Cum doar FCSB-ul ar fi sigur de cap de serie, CFR Cluj este la limita dintre cele doua urne, riscand inca din aceasta faza un adversar de foc, precum Dinamo Zagreb (Croatia), Steaua Rosie Belgrad (Serbia), Ludogoret (Bulgaria), Legia Varsovia (Polonia) sau chiar Celtic.

Mai departe, in turul 3 preliminar, "sperietorile" de mai sus raman in vigoare, la care se vor adauga alte doua nume mari din fotbalul european, Slavia Praga (Cehia) si Olympiacos (Grecia), asta daca actualele ierarhii din campionatele respective se vor mentine pana la final.

Si, daca va fi sa ajunga in play-off (turul 4 preliminar, singurul programat in dubla mansa, ca pana acum), reprezentanta Romaniei va prelua statutul de cap de serie in cazul unei calificari din statura de "outsider". In caz contrar, pe lista de posibile adversare va aparea si super-campioana Austriei, FC Salzburg. Exista si o mica posibilitate ca in play-off sa apara si Ajax Amsterdam (campioana Olandei), dar numai in cazul in care castigatoarea actualei editii a Ligii Campionilor nu va obtine accesul direct in grupe din campionatul in care evolueaza.