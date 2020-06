"PANA LA MOARTE, da?!" Becali, anunt de ultima ora dupa infrangerea cu CFR Cluj! Ce se intampla cu Vintila

Audiat la Curtea de Apel Craiova in calitate de martor intr-un proces care-l vizeaza pe Adrian Mititelu, Becali a fost inconjurat de jurnalisti la iesirea de la instanta.

Patronul FCSB a trebuit sa raspunda atat intrebarilor despre dosar, cat si curiozitatilor pe care jurnalistii le-au avut in legatura cu echipa sa! Becali i-a asigurat pe ziaristi ca Vintila nu pleaca, indiferent de pozitia pe care FCSB o va ocupa la finalul sezonului. Vintila are contract pe viata la FCSB - spune Becali.

"Vintila sta la FCSB pana la moarte! Nu mi-e teama ca pierdem locul 2. Ori ca e 2, ori ca e 3, nu ma intereseaza. Primul ma intereseaza", a spus Becali.

In legatura cu transferul lui Mihai Costea, Becali i-a luat apararea lui Adrian Mititelu: "Cred ca am lamurit un lucru: ca sa faca omul ceva ca sa fie condamnat, trebuie sa faca ceva serios. Daca el da 20 de milioane pe ceva e strigator la cer sa faca puscarie. El atat zice ca a pierdut. El n-avea voie sa-l vanda pe Mihai Costea ca era sechestrat de ANAF, asa spun autoritatile. Daca ai sechestru pe un bun, n-ai voie, asa zic ei. Nici nu am inteles foarte bine, nu stiu!".