Se anunta curatenia la CFR. Dan Petrescu vrea sa scape de doua nume sonore din vestiarul ardelenilor

"Feroviarii" vor scapa in aceasta vara de doi oameni de baza.

Lacina Traore si George Tucudean sunt jucatorii ale caror contracte vor expira pe 30 iunie, iar feroviarii nu doresc sa le prelungeasca intelegerea, anunta Gazeta.

George Tucudean a fost accidentat o lunga perioada de timp, astfel ca a devenit a treia optiune pentru "Bursuc". Lacina Traore nu a reusit sa confirme atunci cand Dan Petrescu s-a bazat pe el, iar oficialii din Gruia nu vor sa ii prelungeasca contractul nici macar pana la sfarsitul actualului sezon.

Chiar daca nu a impresionat la Cluj, Tucudean este curtat de echipe puternice din Liga 1. Universitatea Craiova s-a interesat de serviciile lui si se spune ce cele doua parti ar fi ajuns deja la o intelegere.

Atacantul ajuns la varsta de 29 de ani, a bifat 12 partide pentru CFR in acest sezon si a reusit sa inscrie doua doua goluri. Tucudean a ajuns la Cluj in 2018, iar in total a jucat 62 de meciuri pentru campioana Romaniei si a reusit sa inscrie 27 de goluri.

Lacina Traore nu a reusit nici el sa straluceasca la CFR cum o facea pe vremuri. In cele 18 meciuri jucata, ivorianul a inscris doar 2 goluri.