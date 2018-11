BOTOSANI - CFR | Deac si Paun, surprinsi de rezultat: "Nu ne asteptam sa castigam la un asemnea scor"

CFR Cluj se distanteaza in fruntea primei ligi dupa victoria de la Botosani scor.

CFR Cluj a castigat cu 5-1 meciul cu FC Botosani si se distanteaza la 5 puncte de principala urmaritoare, FCSB.

Ciprian Deac si Paun au inscris in victoria la scor de la Botosani.

"M-a multumit prestatia tuturor jucatorilor in seara asta. E un teren foarte greu la Botosani, se castiga greu aici. Suntem echipa de pe primul loc si ne doream sa castigam. Nimeni nu se astepta la o asemenea diferenta, dar asa se intampla cand tratezi fotbalul serios", a spus Ciprian Deac la Digi Sport.

Unul dintre cei mai importanti fotbalisti din lotul CFR-ului, Ciprian Deac este in revenire de forma.

"Sincer mai am putin de recuperat. E mai bine decat meciurile trecute. Stiam ca am nevoie de cateva meciuri, cel putin 3 la rand ca sa-mi intru in ritm. De la meci la meci o sa arat tot mai bine.Sunt pe drumul cel bun. Atata timp cat esti echipa campiona si esti pe primul loc, nu cred ca e un CFR mai slab decat in sezonul trecut. Au inceput sa se creeze relatii de joc. Anul trecut eram o echipa noua", a declarat Deac.

"Petrescu inainte de a fi un antrenor foarte bun, este un om deosebit"



"Imi pare rau ca nu a reusit sa-i salveze pe chinezi. Eu m-am simtit foarte bine cu Petrescu. Inainte de a fi un antrenor foarte bun, e un om deosebit. Deocamdata avem antrenor, nu e decizia mea cine ramane si cine nu. Important e sa ramane acolo pe primul loc", a incheiat mijlocasul celor de la CFR.

"Nu ne asteptam sa castigam la un asemenea scor. N-am mai castigat de 3-4 ani aic. Suntem fericiti. A fost greu la inceput. Am inceput ezitant, dar apoi toate s-au pus la punct.E liniste din toate punctele de vedere. E liniste la club", a declarat Paun dupa meciul castigat la Botosani.

Pentru CFR Cluj urmeaza partidele cu Dunarea Calarasi, Chiajna si FC Voluntari.