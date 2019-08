Botosani 1-1 Craiova | Inca se gandesc la AEK! Bancu: "Grecii ne-au felicitat, ne-au zis ca meritam sa ne calificam! Trebuia sa se termine 5 sau 6 la 1 pentru noi"

Nicusor Bancu se gandeste inca la ratarile Craiovei din meciul retur cu AEK Atena.

"Meritam sa castigam cu 5 sau 6 la 1", spune Bancu. Liderul Craiovei e multumit cu punctul castigat in Moldova. E primul pentru Craiova la Botosani de la promovare.

"Am dominat, ei au avut niste ocazii pe final. Am jucat multe meciuri in ultimul timp, suntem obositi. E important ca nu am pierdut aici. Botosaniul e neinvinsa, o echipa foarte buna in acest inceput de campionat. Daca eram noi proaspeti, altfel ar fi stat lucrurile. O sa vina victoriile. La Atena puteam sa castigam lejer 5,6 la 1 sau 2. Cei de la Atena ne-au felicitat la finalul jocului si ne-au zis ca am fi meritat sa mergem mai departe. Acum trebuie sa adunam puncte daca vrem sa terminam sus", a spus Bancu la Digisport.