Craiova, la un pas de inca o SUPER LOVITURA! Oferta mare pe Pigliacelli: cat ofera o echipa din Serie A

Universitatea Craiova se afla in negocieri avansate pentru cedarea portarului Pigliacelli.

Adus anul trecut de la Pro Vercelli, Pigliacelli (26 de ani) a fost mai intai imprumutat pe Oblemenco, apoi cumparat definitiv cu 300 000 de euro. Italianul e dorit acum de Torino, care propune nu mai putin de 2,5 milioane, sustine Fanatik!

Pentru un post de titular, Pigliacelli s-ar lupta la Torino cu Sirigu, fost la PSG, si Rosati. Acum cateva luni, Pigliacelli a mai fost in atentia Parmei si a lui Cagliari. Crescut de AS Roma, Pigliacelli are si o selectie in nationala U21 a Italiei.

Pe langa meciurile bune facute in poarta, Pigliacelli are si un gol marcat pentru Craiova, intr-un derby cu FCSB de pe National Arena, din penalty.