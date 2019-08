ACUM LIVE Botosani 1-0 Craiova! GOOOOOL GOLOFCA dupa 28 de secunde!!! Inca o ratare URIASA in minutul 2

AICI COMENTAM IMPREUNA CELE MAI IMPORTANTE FAZE DIN BOTOSANI - CRAIOVA!

BOTOSANI 1-0 CRAIOVA

min 13: Lovitura libera din pozitie foarte buna, bate Cicaldau, dar Pap reuseste sa impinga mingea peste bara!

min 2: Incredibil! Golofca mai scapa o data si poate face 2-0, insa trimite pe langa! Papa a patruns, Acka l-a faultat, dar Hategan a lasat jocul sa continue, mingea a ajuns la Golofca, a carui actiune personala putea aduce al doilea gol al Botosaniului!

min 1: GOOOL BOTOSANI! Golofca scapa dupa o actiune superba a moldovenilor si il bate pe Pigliacelli!

*** Ramasa in afara luptei pentru Europa, Craiova revine in campionat si spera sa apara cat mai curand in zona luptei pentru titlu! Papura ii trimite pentru prima oara titulari in acest sezon pe Ionita si Markovic. La Botosani, Ongenda nu e nici macar pe banca. Francezul are oferta de la Chievo si vrea neaparat sa plece.

Adus de la FCSB, Balasa e in lot pentru meciul de la Botosani. Fundasul e pe banca!

Echipele de start: