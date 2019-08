AEK ATENA - CRAIOVA 1-1: Papura isi acuza adversarii: "Au tras de timp! Meritam sa ne calificam, fotbalul e nedrept!" 

Corneliu Papura e dezamagit in urma ratarii calificarii in playoff-ul Europa League, dupa 0-2 si 1-1 cu AEK Atena.

Universitatea Craiova a dominat-o pe AEK la Atena, insa nu a reusit sa intoarca scorul din tur. Oltenii au ratat mai multe sanse de a marca, dar au acuzat si arbitrajul. Corneliu Papura spune ca adversarii au tras prea mult de timp in ciuda faptului ca jucau pe teren propriu.



Papura: Grecii tremurau pe final, au tras de timp!

"Meritam sa marcam 4 goluri. De cand am inceput acest sezon nu am dominat nicio echipa cum am dominat-o pe AEK. Am ratat multe ocazii care nu trebuiau ratate. Mi se pare un rezultat nedrept! Fotbalul e nedrept! Sunt mandru de jucatorii mei. Craiova merita calificarea. Am avut situatii clare de a marca.

Nu credeam ca e posibil ca AEK sa traga asa de timp, pe teren propriu. Grecii au tremurat. I-am pus sub presiune pe final”, a declarat Corneliu Papura la conferinta de presa.



Sorin Cartu: Am avut penalty, a fost hent!

Oficialii Craiovei au criticat arbitrajul din Grecia. Pavel Badea si Sorin Cartu sustin ca oltenii meritau penalty si au avut gol anulat gresit. Carlos Fortes e luat la tinta de Pavel Badea.

„Am dat dovada de naivitatea. Se putea obtine mai mult. Am ratat foarte mult pentru ca unii jucatori au prins o forma nefericita. La fel a fost si cu aribtrii. Am avut penalty si gol anulat in mod eronat.

Am avut 3-4 ocazii mari. Din pacate, Fortes trece printr-o perioada neagra. E jucatorul nostru si ne-am fi dorit sa ne ajute mai mult. A ratat doua ocazii mari. Daca era Koljici, altul era deznodamantul meciului”, a declarat Pavel Badea la Telekom.

"Am avut ocazii mari, a fost si acel gol anulat al lui Barbut si am avut penalty. Ala a fost hent. Este penalty. Opreste mingea cu mana. Isi face un avantaj mare cu mana", a spus si Sorin Cartu.