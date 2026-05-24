Celebrul Nicolo Schira a făcut anunțul despre jucătorul român: ”A activat opțiunea!”

Andrei Coubiș a ajuns în Superliga României în iarnă, sub formă de împrumut de la Sampdoria și, alături de ”Șepcile Roșii”, fundașul central s-a luptat pentru Cupa României și pentru titlu, fără a avea însă succes.

Jurnalistul italian Nicolo Schira a dezvăluit că Universitatea Cluj a activat deja opțiunea pentru transferul definitiv al lui Andrei Coubiș. ”Șepcile Roșii” s-au convins de fundașul central împrumutat pentru acest sezon de la Sampdoria și vor se se bazeze pe Coubiș și în următorul sezon.

Pentru a-l transfera definitiv pe Coubiș, U Cluj trebuie să plătească 150.000 de euro pentru a-l transfera definitiv pe fotbalistul împrumutat de la Sampdoria.

Fără a da nume, Schira a subliniat că mai multe cluburi din străinătate s-au arătat interesate de transferul lui Coubiș.