Echipa care va ieși învingătoare se va duela cu Dinamo pentru un bilet în Europa.

Ilie Dumitrescu: ”La FCSB, sunt anumiți jucători care parcă nu sunt în ritmul partidei. Văd foarte multe greșeli”

Prima repriză s-a încheiat la egalitate, după ce FC Botoșani a deschis scorul prin Sebastian Mailat, însă FCSB a restabilit egalitatea după doar câteva minute cu o execuție superbă a lui Joao Paulo.

Ilie Dumitrescu a comentat primul act al înfruntării și a remarcat că echipa antrenată de Marius Croitoru a fost mai periculoasă. Fostul mare fotbalist a lăudat prestația lui Sebastian Mailat. Când a venit vorba despre FCSB, Ilie Dumitrescu a subliniat că jucători importanți ai roș-albaștrilor, precum Tănase, Olaru sau Miculescu, nu sunt în ritmul partidei.

”O repriză bună, interesantă, cu un plus pentru FC Botoșani, cu o dinamică mai bună pe faza ofensivă, a fost echipa mai periculoasă. Atacă foarte bine mingea în profunzime Mailat, unu la unu, greșește preluarea, dacă face prima atingere, dacă are un control foarte bun, putea fi o situație importantă de gol.

La FCSB, sunt anumiți jucători care parcă nu sunt în ritmul partidei. Văd foarte multe greșeli, și la Olaru, și la Tănase, Miculescu destul de discret în prima parte a jocului. Sperăm să vedem o altă față a lui FCSB în a doua parte a jocului.

Acțiunea lui Mailat de la gol este foarte bună, dar mi s-a părut că este o greșeală de poziționare. Olaru pierde mingea și de acolo foarte ușor ajungi în situația asta. Ești cu toată apărarea și scapă singur pe partea opusă. În momentul în care faci pressing-ul ăsta, Mitrov trebuia să fie faultat, acțiunea trebuia oprită”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.