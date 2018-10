Borcea nu vrea sa mai auda de fotbal: "Cand se va mai pomeni numele meu, sa stiti ca e minciuna!" Mutu s-ar fi intors la Dinamo

"M-as intoarce la Dinamo doar cu Borcea", anunta Mutu de la Dubai.

O sa ramana acolo. Borcea nu revine in fotbal nici daca Dinamo ajunge in Champions League. Cu Borcea, Dinamo a luat ultimul titlu, in 2007.



"Cand se va mai pomeni de numele Borcea in fotbal, sa stiti ca e minciuna. Indiferent de echipa, indiferent de proiect, indiferent de orice", a declarat Cristi Borcea.

Borcea visa s-o duca pe Dinamo in Champions League. Dinamo a ajuns la retrogradare.