OFICIAL A plecat de la Liverpool cu o zi înainte de startul noului sezon din Premier League!

A plecat de la Liverpool cu o zi &icirc;nainte de startul noului sezon din Premier League! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool a cedat un jucător, cu o zi înainte de startul sezonului din Premier League.

TAGS:
LiverpoolLuca StephensonDundee United
Din articol

Luca Stephenson (21 de ani) a semnat un nou contract cu Liverpool, potrivit anunțului oficial al clubului de pe Anfield, dar acesta nu va evolua sub comanda lui Arne Slot în noul sezon.

Liverpool l-a cedat pe Luca Stephenson la Dundee United

Jucătorul care evoluează pe postul de mijlocaș defensiv, dar și ca fundaș dreapta, va fi împrumutat la Dundee United, unde a mai jucat și în sezonul precedent.

Nu este prima echipă la care Liverpool îl împrumută pe Stephenson. Acesta a mai jucat și pentru Barrow între 2023 și 2024.

”Luca Stephenson a semnat un nou contract pentru Liverpool și va ajunge la Dundee United pentru încă un împrumut pe un sezon”, a transmis liverpoolfc.com.

Liverpool deschide noul sezon din Premier League

  • Premier League, cel mai tare campionat de fotbal din lume, va lua startul pe 15 august. Meciurile pot fi urmărite LIVE pe VOYO.

Noul sezon din Premier League debutează pe 15 august, iar partida inaugurală se va disputa pe Anfield între campioana Liverpool și Bournemouth.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Marea &icirc;nt&acirc;lnire dintre Putin şi Trump va &icirc;ncepe vineri la ora 22:30. &Icirc;ntrevederea, urmată de o conferință comună de presă
ARTICOLE PE SUBIECT
Noua &bdquo;perlă&rdquo; de la Real Madrid &icirc;și face dușmani pe &bdquo;Bernabeu&rdquo;: &bdquo;Messi e cel mai bun din lume&rdquo;
Noua „perlă” de la Real Madrid își face dușmani pe „Bernabeu”: „Messi e cel mai bun din lume”
ULTIMELE STIRI
Studio Sport cu Ștucan, Marica, Pantilimon și Gardoș e &icirc;n direct pe VOYO acum! Emisiune specială pentru o seară magică &icirc;n Europa
Studio Sport cu Ștucan, Marica, Pantilimon și Gardoș e în direct pe VOYO acum! Emisiune specială pentru o seară magică în Europa
Florin Gardoș, &icirc;ntrebat direct &icirc;nainte de meciul lui FCSB: &rdquo;Ți-e frică de faptul că o să &icirc;ntoarcă Drita?&rdquo;
Florin Gardoș, întrebat direct înainte de meciul lui FCSB: ”Ți-e frică de faptul că o să întoarcă Drita?”
OUT! A plecat de la echipă chiar &icirc;nainte de Braga - CFR Cluj
OUT! A plecat de la echipă chiar înainte de Braga - CFR Cluj
Reacția lui Jovan Markovic după ce a semnat cu Farul: &rdquo;Am vorbit cu mister Zicu. O să c&acirc;știgăm campionatul!&rdquo;
Reacția lui Jovan Markovic după ce a semnat cu Farul: ”Am vorbit cu mister Zicu. O să câștigăm campionatul!”
Cosmin Bărcăuan, sincer &icirc;nainte de Drita - FCSB: &bdquo;Mi-e frică!&rdquo;
Cosmin Bărcăuan, sincer înainte de Drita - FCSB: „Mi-e frică!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: s-a aflat c&acirc;ți bani a pierdut FCSB, &icirc;n acest debut de sezon

Gigi Becali „fierbe“: s-a aflat câți bani a pierdut FCSB, în acest debut de sezon

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000&euro; și undă verde pentru transfer

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000€ și undă verde pentru transfer

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Luka Modric!

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

Reziliere de contract la FCSB! Atacantul de 20 de milioane de euro adus de omul de fotbal Gigi Becali este OUT de la campioană

Reziliere de contract la FCSB! Atacantul de 20 de milioane de euro adus de omul de fotbal Gigi Becali este OUT de la campioană

CITESTE SI
Risc de recesiune &icirc;n Rom&acirc;nia la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

stirileprotv Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

stirileprotv Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Donald Trump, cu o zi &icirc;nainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să &icirc;ncheie un acord de pace cu Ucraina

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!