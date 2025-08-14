Luca Stephenson (21 de ani) a semnat un nou contract cu Liverpool, potrivit anunțului oficial al clubului de pe Anfield, dar acesta nu va evolua sub comanda lui Arne Slot în noul sezon.



Liverpool l-a cedat pe Luca Stephenson la Dundee United



Jucătorul care evoluează pe postul de mijlocaș defensiv, dar și ca fundaș dreapta, va fi împrumutat la Dundee United, unde a mai jucat și în sezonul precedent.



Nu este prima echipă la care Liverpool îl împrumută pe Stephenson. Acesta a mai jucat și pentru Barrow între 2023 și 2024.



”Luca Stephenson a semnat un nou contract pentru Liverpool și va ajunge la Dundee United pentru încă un împrumut pe un sezon”, a transmis liverpoolfc.com.

