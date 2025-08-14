În prima manșă, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 3-2.

Claudiu Keșeru: ”FCSB e favorită în ciuda desfășurării primului meci cu Drita!”

Claudiu Keșeru consideră că FCSB va câștiga dubla cu Drita și va reuși să ajungă în play-off-ul Europa League, unde va întâlni Aberdeen. Fostul atacant îi vede pe roș-albaștri chiar și în faza principală a competiției, acolo unde speră că vor repeta parcursul din sezonul trecut.

Keșeru este convins că FCSB își va regăsi forma de anul trecut în ciuda startului complicat din această stagiune.

”În momentul de față, sunt favoriți în ciuda desfășurării primului meci. În repriza a doua au demonstrat că sunt capabili să joace mult mai bine față de ce au făcut în prima repriză și în ciuda rezultatelor nefavorabile din acest început de campionat. Întotdeauna am considerat că o echipă care are material de campioană știe să își ridice nivelul în momentele importante, iar acesta e un moment important.

Raportat la anul trecut, da (n.r. FCSB este într-o scădere de formă), dar și anul trecut au avut un început mai puțin favorabil. Asta se vede la echipele angrenate în cupele europene, au un program mai încărcat față de celelalte echipei. Apogeul formei se vede undeva în luna septembrie.

Cu siguranță (n.r. echipa își va reveni), sunt ferm convins că vor da dovadă de caracter și de putere mentală, pentru că valoarea este acolo, doar să revină și accidentații, să își găsească viteza, ritmul de joc. Trebuie să se regăsească și cu siguranță o vor face.

Îmi doresc să ne reprezinte cu succes și anul acesta în cupele europene și cred că au resursele necesare, pentru că au oameni competenți în club care să păstreze echlibrul încât să nu se facă valuri prea mari după anumite rezultate mai puțin bune”, a spus Claudiu Keșeru pentru PRO TV și Sport.ro.

