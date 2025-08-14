Cele două echipe își dau întâlnire joi seară, de la ora 21:00, în direct pe VOYO, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League. În tur, FCSB a învins-o pe Drita cu 3-2, după ce kosovarii au condus până în minutul 64 cu 2-0.



Florin Gardoș, întrebat direct înainte de meciul lui FCSB: ”Ți-e frică de faptul că o să întoarcă Drita?”



Prezent la emisiunea ”Studio Sport” de pe VOYO, înainte de Drita - FCSB, fostul internațional român, Florin Gardoș, a fost întrebat de moderatorul Costin Ștucan dacă simte o oarecare teamă înainte de partida din turul trei preliminar UEL.



Gardoș consideră că FCSB nu va avea probleme și că va obține accederea în următoarea fază a competiției Europa League.



”(n.r. Ți-e frică?) Nu. Data trecută am zis că îmi e, acum nu. Am o filozofie legată de meciul ăsta. E primul meci când FCSB nu trebuie să atace.



Dacă ne uităm, meciurile bune ale lui FCSB din sezonul trecut au fost atunci când echipa nu a trebuit să atace”, a spus Florin Gardoș la ”Studio Sport” pe VOYO.



Echipa de start a lui FCSB

