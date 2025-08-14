De la ora 20:00, Costin Ștucan îi aduce în fața camerelor pe Ciprian Marica, Costel Pantilimon și Florin Gardoș, într-o ediție specială Studio Sport difuzată exclusiv pe VOYO, înainte de partidele decisive din cupele europene.



Prima parte a emisiunii e de la 20:00 la 21:00, cu analize și pronosticuri înaintea meciului Drita - FCSB (ora 21:00), dar și a partidelor Braga - CFR Cluj și Spartak Trnava - CSU Craiova, ambele de la ora 21:30. Cei trei foști internaționali vor reveni la pauză, iar seara fotbalistică se va încheia aproape de miezul nopții, după ce vom trage concluziile tuturor duelurilor.



FCSB pleacă în Kosovo cu 3-2 din tur și visează la play-off-ul Europa League, unde ar da peste Aberdeen. Dacă pierde, merge în play-off-ul Conference League cu Differdange sau Levadia Tallinn.



CFR Cluj are misiune aproape imposibilă la Braga, după 1-2 în tur. O minune i-ar duce în play-off-ul Europa League cu Noah sau Lincoln Red Imps, dar cel mai probabil se va bate pentru Conference League cu Hacken sau Brann.



Craiova pare deja calificată după 3-0 cu Spartak Trnava și se pregătește de duel cu Başakşehir.

