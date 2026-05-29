Plecarea fotbalistului a fost anunțată chiar înaintea barajului Dinamo - FCSB: ”E ultimul meci!”

Dacă până în acest moment, Kennedy Boateng a încercat să evite să discute despre plecarea de la Dinamo, momentul petrecut înainte de startul barajului cu FCSB elimină orice îndoială: ”Eternul derby” este ultimul său meci în tricoul ”Câinilor”.

Crainicul lui Dinamo i-a anunțat plecarea lui Kennedy Boateng chiar înainte de startul partidei.

”Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren. Hai să-l aplaudăm cu toții pe Kennedy Boateng”, s-a auzit la stația de amplificare de pe stadionul ”Arcul de Triumf”.

În momentul când au auzit anunțul crainicului, suporterii dinamoviști au izbucnit într-un ropot de aplauze, iar fotbalistul din Ghana le-a întors gestul.

Contractul lui Boateng va expira în această vară și chiar dacă Dinamo i-a propus prelungirea contractului, fotbalistul s-a opus și a decis să își încerce norocul la altă echipă.