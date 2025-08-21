În ciuda speculațiilor, Andrei Borza încă este în Giulești. S-a tot vorbit despre potențiale doritoare, chiar și despre un transfer la Genoa, echipă patronată de Dan Șucu.

Totuși, la momentul redactării acestui articol, fundașul stânga născut a Năvodari, încă este jucătorul Rapidului.

Înaintea partidei cu Metaloglobus din Superliga României, Borza a vorbit despre viitorul său și a dezvăluit că, deși nu se gândește momentan la un transfer, o ofertă bună atât pentru el, cât și pentru club, ar schimba lucrurile.

"Eu cât voi îmbrăca culorile Rapidului voi vorbi doar despre Rapid. Nu mă interesează nicio ofertă. Dacă va veni o ofertă bună la club și să fie bună și pentru mine, să cresc cât mai mult în Europa sau oriunde ar fi, o voi accepta.

Dacă nu, voi rămâne la Rapid și voi lupta ca să câștig ceva cu Rapid", a spus Andrei Borza.

Cifrele lui Andrei Borza

Borza a înregistrat cifre bune și la prima echipă a Farului. Și-a trecut în cont 45 de meciuri, a reușit să marcheze trei goluri și a părăsit Constanța cu trei assist-uri în peste 2.000 de minute petrecute la club.

În Giulești a strâns 75 de meciuri alături de echipa mare, a marcat un gol și a livrat șase pase decisive în 5.999 minute prestate pe teren.

Chiar dacă încă nu a debutat la prima reprezentativă a României, Andrei Borza este un element-cheie din angrenajul micilor tricolori. Are 14 selecții și două goluri. El a debutat la România U21 în iunie 2023, la 17 ani.

