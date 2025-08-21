Carlo Casap (26 de ani), campion în 2023 cu Farul Constanța, și-a reziliat oficial contractul cu echipa pregătită în prezent de Ianis Zicu.
Mijlocașul s-a întors la Farul în 2022, după o scurtă experiență la Concordia Chiajna, reușind să câștige titlul cu echipa dobrogeană. După acel sezon a ajuns la FC Botoșani, iar în 2024 s-a întors la fosta campioană.
Carlo Casap, OUT de la Farul Constanța!
Acum, cele două părți au ajuns la un acord cu privire la rezilierea contractului, anunță Farul Constanța prin intermediul unui comunicat oficial, postat pe rețelele de socializare.
”Campion cu formația noastră în 2023, Carlo Casap, nu mai este începând de astăzi jucătorul Farului.
Mult succes în carieră, Carlo!”, a transmis Farul Constanța.
Casap este un jucător crescut la Academia Hagi și promovat de Viitorul Constanța la seniori. De asemenea, mijlocașul este campion și cu Viitorul, în sezonul 2016-2017.
Farul Constanța, în această perioadă de mercato
Antrenor - Ianis Zicu (nou)
Veniri - Nicolas Constantinescu (Aerostar Bacău / 40.000 de euro), Andre Seruca (Farense / gratis), Steeve Furtado (ȚSKA Sofia / gratis), Diogo Ramalho (Covilha / gratis), Alexandru Ișfan (CSU Craiova / gratis), Jakub Vojtus (Slobozia / gratis), Lucas Pellegrini (Nancy / gratis), Robert Sălceanu (FC Buzău / gratis), Jovan Markovic (CSU Craiova / gratis)
Reveniri după împrumuturi - David Maftei (Oțelul), Răzvan Tănasă (Oțelul), Gabriel Dănuleasă (Afumați), David Dincă (Reșița), Darius Grosu (Metalul Buzău), Vlad Răfăilă (Lecce U20), Mario Aioanei (Ol. Satu Mare), David Păcuraru (Steaua), Rafael Munteanu (AFC Câmpulung), Ștefan Duțu (Afumați), Ianis Croitoru (AFC Câmpulung), Emanuel Martinovic (U. Dej)
Plecări - Luca Băsceanu (CSU Craiova / 1 milion de euro), Ianis Avrămescu (Parma U20 / 150.000 de euro), Denis Alibec (FCSB / gratis), Mihai Bălașa (Chiajna / gratis), Andrei Ciobanu (Oțelul / gratis), Joao Ferreira (Chaves / gratis), Reginaldo (DFK Dainava / gratis), Isaque Ferreira (Chaves / gratis), Emanuel Martinovic (CSU Craiova / gratis), Dragoș Nedelcu, Daniel Kivinda (contracte încheiate), Gabriel Dănuleasă (M. Buzău / împrumutat), Darius Grosu (AFC Câmpulung / împrumutat), David Păcuraru (Chiajna / împrumutat), Ianis Croitoru (AFC Câmpulung / împrumutat), Vlad Răfăilă (Betis Sevilla / împrumutat)