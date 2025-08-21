Carlo Casap (26 de ani), campion în 2023 cu Farul Constanța, și-a reziliat oficial contractul cu echipa pregătită în prezent de Ianis Zicu.



Mijlocașul s-a întors la Farul în 2022, după o scurtă experiență la Concordia Chiajna, reușind să câștige titlul cu echipa dobrogeană. După acel sezon a ajuns la FC Botoșani, iar în 2024 s-a întors la fosta campioană.



Carlo Casap, OUT de la Farul Constanța!



Acum, cele două părți au ajuns la un acord cu privire la rezilierea contractului, anunță Farul Constanța prin intermediul unui comunicat oficial, postat pe rețelele de socializare.



”Campion cu formația noastră în 2023, Carlo Casap, nu mai este începând de astăzi jucătorul Farului.

Mult succes în carieră, Carlo!”, a transmis Farul Constanța.

