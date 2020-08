BOMBA in vestiarul FCSB! Adversari TERIBILI in drumul spre Europa: Mourinho e asteptat la Bucuresti! Ce nume uriase pot veni sa joace cu FCSB

FCSB nu va mai fi cap de serie in Europa dupa ce si-a pierdut din coeficient.

Echipa lui Gigi Becali ar putea infrunta in urmatorul sezon de Europa League echipe puternice cum ar fi Tottenham, Wolfsburg, Sparta Praga, Copenhaga sau Basel si Sporting Lisabona.

Scaderea coeficientului are la baza faptul ca in ultimele sezoane FCSB nu a mai ajuns in grupe, iar asta inseamna adversari mult mai dificili in preliminariile din aceasta toamna, echipe care ne-au obisnuit cu prezentele lor in Champions League.

Dincolo de Tottenham, echipa pregatita de Mourinho si care a jucat finala Ligii Campionilor anul trecut, Man si Coman ar putea da piept si cu PSV sau Galatasaray-ul lui Fatih Terim. Pe lista adversarilor mai accesibil pe care ii pot infrunta ros-albastrii se numara BATE Borisov, APOEL Nicosia, Partizan Belgrad sau Malmo.

FCSB este pe locul 74 in topul coeficientilor din cupele europene, fiind in continuare cel mai bine clasat club din Romania.

Baietii lui Gigi Becali vor da totul pentru a ajunge in grupele Europa League, acest lucru urmand a contribui semnificativ la bugetul clubului. FCSB ar urma sa incaseze cel putin 10 milioane de euro + bonusuri daca ar obtine un loc in grupe. Dar, pentru asta, fotbalistii pregatiti de Toni Petrea trebuie sa treaca de 4 tururi preliminare.