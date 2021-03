SCM Ramnicu Valcea - CSM Bucuresti, LIVE TEXT de la 17:00 | Super DUEL in optimile Champions League! Neagu si Pintea, gata de spectacol intr-un meci istoric 

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Duel suta la suta romanesc in optimile Champions League! CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea se intalnesc in dubla mansa pentru a-si asigura un loc in sferturile competitiei. Este primul duel romanesc din istoria celei mai importante competitii intercluburi din lume.

CSM a invins-o pe Valcea in urma cu doua saptamani in campionat, 27-22, desi avea 9 jucatoare de baza absente. Valcea a castigat doar trei din ultimele 20 de meciuri cu CSM, insa au castigat Cupa si Supercupa Romaniei in septembrie, dupa ce s-au impus in fata echipei lui Neagu.

Cristina Neagu, fosta jucatoare la Valcea este golgheterul lui CSM si a doua cea mai buna marcatoare din Champions League din acest sezon cu 76 de goluri in noua meciuri.