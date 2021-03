Rapid, INGHETATA pe teren propriu cu Csikszereda si ramane fara victorie de trei etape! Echipa din Miercurea Ciuc urca pe locul 2 in clasament dupa victorie

Rapid si Csikszereda s-au intalnit in etapa cu numarul optsprezece din Liga 2.

Rapid a ajuns la al treilea meci fara victorie, dupa ce a pierdut pe teren propriu cu Csikszereda, 1-3.

Toate golurile s-au inscris in a doua repriza, in conditii meteo nefavorabile. Terenul a fost acoperit de ninsoare, insa asta nu i-a impiedicat pe oaspeti. Bauza a deschis scorul in minutul 54, iar Csuros a dublat avantajul doua minute mai tarziu.

Balan a redus din difrenta in minutul 65 din penalty, iar Jebari a inchis tabela in minutul 86.

Astfel, echipa din Miercurea Ciuc a ajuns la 10 meciuri fara infrangere si urca pe locul doi in clsament, la egalitate cu ASU Poli Timisoara. Rapid este pe locul 6, insa poate cobori mai multe pozitii in functie de rezultatele din celelalte meciuri.

Rezultatele din Liga 2:

Aerostar Bacau 1-1 Panduri Tg. Jiu

CSM Slatina 1-1 Farul Constanta

Gloria Buzau 2-0 Unirea Slobozia