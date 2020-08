Prapad in Liga 1! "Cred ca sunt 3 sau 4 cluburi care platesc la timp. CFR nu e printre ele!" De cat timp sunt neplatiti majoritatea jucatorilor

Presedintele AFAN, Emilian Hulubei, a vorbit fara ezitare despre problemele cluburilor din Liga 1.

CFR Cluj este printre cele mai afectate cluburi din Liga 1 de problemele financiare si mai multi jucatori s-au plans de intarzierea salariilor.

Emilian Hulubei, presedintele AFAN, spune ca nu doar echipa din Gruia este afectata de astfel de probleme, ci majoritatea cluburilor din Liga 1.

Din fericire, nu ar fi vorba decat de 1-2 luni de restante si Emilian Hulubei are sperante ca lucrurile nu vor degenera:

"Cred ca mai sunt 3 sau 4 cluburi in Liga 1 care mai platesc la timp. CFR nu e printre ele. Viitorul, da. Majoritatea au intarzieri decente, iar decente inseamna o luna sau doua.

Sunt multe bonusuri de platit la sfarsitul sezonului, bonusuri de clasare in campionat, de meciuri jucate, 50 la suta se dau in timpul campionatului si 50 la suta dupa campionat", a spus Emilian Hulubei la Digi Sport Special.

Dan Petrescu: "Banii se vor lua!"

Damjan Djokovic a iesit public si a cerut banii CFR-ului pentru toti jucatorii echipei. Dan Petrescu i-a raspuns mijlocasului si l-a asigurat ca banii vor veni:

"Am vazut ce a spus Djokovic despre datorii. In pandemie, nu e usor nicaieri in fotbal. Trebuie sa intelegem ca e o situatie speciala. Banii se vor lua. Nu exista echipe in lumea asta care sa nu aiba probleme", spunea Dan Petrescu.