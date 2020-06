Bogdan Vintila vrea sa surprinda CFR-ul in derby-ul de titlu! Ce surprize a pregatit antrenorul FCSB-ului: "Stiu cum vrea sa abordeze meciul!"

FCSB va juca in deplasare la CFR Cluj, in prima etapa de la reluarea Ligii 1, duminica, de la ora 20:00.

FCSB a jucat doua meciuri amicale inainte de reluarea sezonului, ambele pierdute. Ros-albastrii au evoluat impotriva lui Voluntari, scor 0-2 si Clinceni, scor 2-3.

Ilie Poenaru, antrenorul Clinceniului, spune ca Bogdan Vintila a pregatit o abordare diferita pentru meciul cu CFR Cluj de duminica.

Poenaru s-a ferit sa ofere foarte multe detalii, insa spune ca FCSB a practicat un stil de joc total nou:

"Vintila a pregatit ceva anume pentru meciul cu CFR, altceva decat jucau ai lui pana acum! Nu pot sa spun ca nu e fair-play, nu e ok.

Dar stiu ce indicatii a dat de pe margine si cum vrea sa abordeze meciul cu CFR, se transforma sistemul pe constructia si posesia mingii. Dar nu vreau sa spun eu mai multe", a spus Ilie Poenaru pentru Digi Sport.

Poenaru: "Adrian Petre e acel numar '9' de care au nevoie"

Antrenorul Clinceniului a facut si o scurta analiza a 'primului 11' folosit de Bogdan Vintila in meciul amical:

"Cretu a jucat fundas dreapta, Nedelcu fundas central, a jucat destul de bine, dar sincer sa fiu, nici noi nu am pus mari probleme! S-a inteles bine cu Planic, a fost ok. Provine din mijlocas central si Planic l-a ghidat tot timpul.

In poarta Vlad, mult mai bine decat ce am vazut in campionat, Florinel Coman, nu stiu daca face 20 de milioane, dar e foarte bun, iar Adrian Petre e acel numar 9 de care au nevoie, acel pivot de careu, stie jocul", a mai spus Ilie Poenaru.