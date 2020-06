FCSB poate juca pe stadionul din Giurgiu, dupa ce Becali a acceptat amanarea platii datoriei de 100.000 de euro

Patronul FCSB a ajutat clubul giurgiuvean sa isi ia licenta pentru Liga 1 si isi va putea duce echipa, la nevoie, sa joace la Giurgiu.

Saptamana trecuta, Astra Giurgiu a ratat obtinerea licentei pentru participarea in editia viitoare a cupelor europene, pentru „neindeplinirea criteriului de infrastructura si a criteriului financiar”, si a avut emotii si pentru obtinerea celei necesare pentru Liga 1. Cu o situatie finaciara delicata in ultimii ani si cu datorii catre jucatori pentru mai mult de trei luni, in unele cazuri, „astralii” au avut emotii mari si au avut nevoie de toata diplomatia de care au putut da dovada presedintele Dani Coman si Petre Buduru, presedintele Comitetului Director. Acestia au negociat cu furnizorii, creditorii, fostii si actualii jucatori si angajatii pentru a fi de acord cu o reesalonare a datoriilor, care sa nu puna in pericol ramanerea clubului in Liga 1.

Printre restante se gasea si o datorie de 100.000 de euro catre Gigi Becali, care a fost de acord cu amanarea platii. Suma ar fi echivalentul ultimei transe din transferul lui Denis Alibec la Astra sau al unui imprumut ulterior luat de patronul Ioan Niculae. Desi rivalii au tras un semnal de alarma in privinta intelegerii financiare neobisnuite si a unei incalcari a eticii sportive, in conditiile in care cele doua echipe se vor mai intalni de doua ori in play-off, pe 24 iunie, la Giurgiu, si la jumatate lunii iulie, in ultima etapa, pe Arena Nationala, se pare ca intelegerea este una clara.

Patronul FCSB ar fi cerut ca, in schimbul amanarii platii, pana cand giurgivenii vor avea posibilitatea sa achite suma, FCSB sa poata juca pe arena „Marin Anastasovici”, daca Arena Nationala si stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitesti vor fi indisponibile, iar pe Ghencea si pe Arcul de Triumf i se va refuza in continuare accesul. Locatia este considerata perfecta, in conditiile in care intre cantonamentul din cartierul Berceni si stadionul giurgivean sunt doar 55 km si distanta poate fi parcursa in aproximativ 45 de minute. In plus, relatia dintre cele doua cluburi este una excelenta, FCSB ajutand Astra sa rezolve problema jucatorului U21 in acest sezon, prin imprumutul mijlocasului Gabriel Simion, iar in trecut punand umarul la supravietuirea echipei prin cumpararea a numerosi fotbalisti, in schimbul a milioane de euro.