Oferta din Arabia Saudita pentru atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB! "Aveam discutii avansate!" Presedintele clubului a dezvaluit totul

Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB in acest sezon ar putea sa prinda un transfer in strainatate.

Dumitru Cardoso a fost dorit de Gigi Becali la FCSB in toamna trecuta, iar presedintele de la Gaz Metan dezvaluie faptul ca inainte de pandemie au fost discutii avansate pentru ca acesta sa plece in Arabia Saudita. Negocierile au fost oprite temporar din cauza pandemiei, insa impresarii ar putea sa reinceapa discutiile.

Dumitru Cardoso (28 de ani) ar putea reprezenta in continuare o varianta pentru FCSB, dupa ce ros-albastrii s-au despartit recent de Gnohere.

Cardoso a fost dorit de Cosmin Contra, pe vremea cand era selectioner, la echipa nationala:

"Inainte de pandemie eram in discutii pentru Bus si aveam discutii avansate pentru Dumitru Cardoso si Chamed.

In campionate de afara. Chamed si Cardoso in Arabia Saudita si Bus in spatiul ex-sovietic.

Jucatorii au o optiune. Eu dupa o discutie eleganta cu Dumitru care e foarte bun familist, a zis ca ii place foarte mult la Medias. A zis ca e multumit si nu ar pleca in Arabia Saudita. Acum daca s-au pornit campionatele sunt convins ca si impresarii vor fi mai activi.

Dumitru a avut rezultate foarte bune la Medias si cred ca e un jucator care ar putea sa ajute echipa nationala. Pe vremea lui Contra chiar s-a discutat, dar nu s-au mai facut pasi si am lasat-o balta", a spus Ioan Marginean la PRO X.

Gigi Becali: "Am pus ochii pe Cardoso, cred ca o sa il iau!"

Patronul FCSB-ului anunta in toamna trecuta ca l-ar dori pe Cardoso la FCSB:

"Pe Dumitru Cardoso cred ca o sa-l iau, dar el nu e atacant. Trebuie să-l luam ca e roman, nu? Am pus ochii pe el", spunea Gigi Becali.