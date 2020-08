BLESTEM de la 11 metri pentru Deac! A doua ratare in 4 zile pentru 'Ronaldo' al CFR-ului

Ciprian Deac a ratat si in campionat un penalty, dupa ce miercuri seara n-a reusit sa transforme de la 11 metri cu Dinamo Zagreb.

Deac si-a asumat din nou responsabilitatea executiei, in ciuda presiunii create in jurul sau dupa evenimentele de miercuri seara. Mijlocasul a evitat sa bata si in timpul loviturilor de departajare cu Dinamo Zagreb, dar ratarea lui Golofca l-a impins si pe el pe lista. Deac a ratat in timpul regulamentar, dar a transformat al 6-lea penalty al CFR-ului in loteria mortii subite.



In aceasta seara, cu Sepsi, Deac a incercat sa readuca totul la normal. A luat mingea si a cerut sa execute el penalty-ul scos de Susic in startul reprizei secunde, dar a trimis alaturi!