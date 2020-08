Victorie ISTORICA pentru Sevilla! A ajuns la 6 trofee in Europa League: CFR, singura echipa care n-a pierdut in fata ei in Europa in acest sezon!

Sevilla e prima echipa din istoria Europa League / Cupei UEFA care ajunge la 6 trofee castigate!

Sevilla si-a inceput sirul succeselor in 2006. A continuat cu 2007, apoi cu hat-trick-ul dintre 2014 si 2016! La Koln, contra lui Inter, Sevilla s-a impus dupa un meci fantastic si a obtinut al 6-lea trofeu al Cupei UEFA / Europa League din istorie. Spaniolii au doua Cupe UEFA luate (2006 si 2007), apoi inca 4 dupa rebranduirea competitiei.

CFR Cluj e singura echipa care n-a pierdut in fata Sevillei in acest sezon european. Dupa 1-1 la Cluj, CFR a scos un egal si in deplasare, 0-0. CFR-ul a fost chiar aproape de calificare in repriza secunda, cand Paun a si marcat, insa golul a fost anulat corect de arbitru.